Певица Настя Каменских (NK), которая замужем за известным артистом и певцом Алексеем Потапенко, отправилась на концерт, где смогла удивить довольно ярким образом.

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских перед наступлением праздников активизировала свою концертную деятельность и уехала со своей командой, чтобы дать несколько концертов. В программу Настя включает также и танцевальные элементы, для которых специально подбирает довольно необычные наряды.

Как известно, обычно на концертах Настя выступает в открытых костюмах, которые бы показали ее во всей красе. По словам Каменских, ей нравится делать акценты на фигуре, ведь долгое время ранее она себя стеснялась демонстрировать свои пышные формы.

Теперь Каменских сделала после похудения из этого изюминку и вечно подчеркивает бедра своими короткими платьями с блестками, бахромой или золотыми аксессуарами.

Также новом видео Настя появилась в том же эффектном блестящем наряде. Звезда пела на сцене свой хит "Красное вино".

"Обожаю все в этом видео: Атмосферу, энергию, музыку, песни с вами в унисон, мою команду Мы так кайфонули. Передаю этот вайб и вам. Тернополь 16.12", - написала Настя под кадрами.

"Как классно было!", "Это ваша лучшая песня и лучший клип!", "Крутая", "Шикарная Настя ,крутая команда", "не могу остановится не слушать эту песню", "Душевно, энергично, зажигательно и красиво", "Анастасия, Вы невероятная!", - ответили в сети.

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