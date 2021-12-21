Как пишет Politeka.net, артистка решила на ночь глядя побаловать своих поклонников новым фото на своей странице в Инстаграм.
Так, Настя поделилась милым фото, на котором позировала с огромным букетом алых роз в руках. Можно предположить, что снимок был сделан после одного из выступлений певицы.
Каменских была одета в эффектную бело-розовую короткую шубку и высокие сапоги. Певица довольно улыбалась, глядя в камеру.
«А какие ваши любимые цветы?», - поинтересовалась Настя у своих подписчиков.
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Люди тут же отреагировали на ее пост.
«Мой любимый цветочек – ты», «Тюльпаны», «Ромашки!!», «Супер ты шикарно выглядишь как эти розы», «Главное побольше», «От всего сердца», «Красотка», «Это вы после выступления на свадьбе», «Шикарная женщина», «Боже, какая красотень», «Я за классику) Розы!!», «Какая красота для красавицы», «Настя. Няшка суперская», «мальчик дарит цветы. мужчина дарит надежду», - пишут поклонники Каменских.
Напомним, Настя Каменских в узком красном платье рассказала о лучших новогодних подарках.
Как сообщала Politeka, Потап, войдя в раж на празднике Осадчей и Горбунова, залез на колени к ведущему.
Также Politeka писала, что Каменских в платье с макси-вырезами пошалила в гримерке перед зеркалом.