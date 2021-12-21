Катерина Осадча та Юрій Горбунов розповіли про те, як змінилася їхня сім'я за роки спільної роботи на шоу «Голос країни» напередодні старту нового сезону.

Як пише Politeka.net, цікавим постом поділилася у своєму Instagram Осадча. Вона зазначила, що разом з чоловіком була ведучою «Голосу» вже шість сезонів. За словами Катерини, за цей час в їхньому спільному житті багато що змінилося.

"Наша сімейна традиція-щороку починаємо новий сезон «Голос країни»:) за шість загальних сезонів ми встигли народити двох синів, провести в павільйоні десятки знімальних годин і прослухати і підтримати майже тисячу учасників. Голос країни 12 ви побачите вже в січні", - написала Осадча.

Вона також поділилася спільними фото з чоловіком, зробленими на знімальному майданчику. На них пара стояла в обнімку в ефектних нарядах.

Українці тут же відреагували на публікацію.

"Чекаємо з нетерпінням обов'язково будемо дивитися", "чудово виглядаєте! Було дуже приємно спостерігати за вами сьогодні", "класна ви парочка", "плідно", "Без Тіни то не голос", - пишуть люди.

Нагадаємо, Горбунов показав за лаштунками суддів "Голосу країни" Полякову, Потапа та інших.

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