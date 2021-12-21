Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов рассказали о том, как изменилась их семья за годы совместной работы на шоу «Голос країни» в преддверии старта нового сезона.

Как пишет Politeka.net, интересным постом поделилась в своем Инстаграм Осадчая. Она отметила, что вместе с мужем была ведущей «Голосу» уже шесть сезонов. По словам Екатерины, за это время в их совместной жизни многое изменилось.

«Наша семейная традиция – каждый год начинаем новый сезон «Голос країни»:) за шесть общих сезонов мы успели родить двух сыновей, провести в павильоне десятки съемочных часов и прослушать и поддержать почти тысячу участников. Голос країни 12 вы увидите уже в январе», - написала Осадчая.

Она также поделилась совместными фото с мужем, сделанными на съемочной площадке. На них пара стояла в обнимку в эффектных нарядах.

Украинцы тут же отреагировали на публикацию.

«Ждем с нетерпением обязательно будем смотреть», «Великолепно выглядите! Было очень приятно наблюдать за вами сегодня», «Классная вы парочка», «Плодотворно», «Без Тины то не голос», - пишут люди.

Напомним, Горбунов показал за кулисами судей "Голосу країни" Полякову, Потапа и других.

Как сообщала Politeka, Винник без утайки раскрыл Осадчей болезнь, из-за которой отменил концерты.

Также Politeka писала, что Горбунов решил удивить сына, переодевшись в Святого Николая.