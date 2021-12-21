Как пишет Politeka.net, интересным постом поделилась в своем Инстаграм Осадчая. Она отметила, что вместе с мужем была ведущей «Голосу» уже шесть сезонов. По словам Екатерины, за это время в их совместной жизни многое изменилось.
«Наша семейная традиция – каждый год начинаем новый сезон «Голос країни»:) за шесть общих сезонов мы успели родить двух сыновей, провести в павильоне десятки съемочных часов и прослушать и поддержать почти тысячу участников. Голос країни 12 вы увидите уже в январе», - написала Осадчая.
Она также поделилась совместными фото с мужем, сделанными на съемочной площадке. На них пара стояла в обнимку в эффектных нарядах.
Украинцы тут же отреагировали на публикацию.
Пугачева нарвалась на критику, взявшись учить дочку готовить на роскошной кухне: "Отошла отсюда"
Пополнение в семье Ямы, судья "Танців з зірками" устроил фотосессию в новом составе: "Наконец-то!"
Друг Эллерта и экс-кавалер Мишиной слился в нежном поцелуе с красивой брюнеткой на яхте: фото
Павлик всколыхнул сеть после конфликта с молодой женой: "Начинает ценить лишь тогда, когда теряет"
Пугачева нарвалась на критику, взявшись учить дочку готовить на роскошной кухне: "Отошла отсюда"
«Ждем с нетерпением обязательно будем смотреть», «Великолепно выглядите! Было очень приятно наблюдать за вами сегодня», «Классная вы парочка», «Плодотворно», «Без Тины то не голос», - пишут люди.
Напомним, Горбунов показал за кулисами судей "Голосу країни" Полякову, Потапа и других.
Как сообщала Politeka, Винник без утайки раскрыл Осадчей болезнь, из-за которой отменил концерты.
Также Politeka писала, что Горбунов решил удивить сына, переодевшись в Святого Николая.