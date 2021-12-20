48-летний Винник рассказал о недуге ведущей "Світського життя" Кате Осадчей. Конец года всегда горячая пора для артистов, иногда у них даже голоса не выдерживают, что, собственно, произошло с Олегом Анатольевичем.
Врачи поставили Виннику диагноз - бронхиально-астматический ларингит. По словам артиста, сейчас он чувствует себя уже хорошо. Но до сих пор переживает, что был вынужден отменить те концерты, которые публика ждала несколько лет - билеты были распроданы еще до пандемии коронавируса. Так, 24 и 25 ноября на главной сцене страны, во Дворце "Украина" в Киеве, должны были пройти его выступления, которые в итоге пернесли на весну.
Как артистам выдерживать предновогодние нагрузки, Винник посоветовал одно - спать.
"У меня был период времени такой, после вот этой усталости, болезни, я спал по 18 часов. Все", - заявил певец.
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Отметим, осенью прошлого года Винник переболел COVID-19. Тогда он принимал участие в "Танцях з зірками" и в конце концев был вынужден покинуть проект.
Виннику удалось встать на ноги за месяц, но последствия коронавируса артист ощущает до сих пор. Также он признавался, что вследствие недуга похудел на 10 кг.
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