Как передает Politeka.net, Юрий Горбунов является известным украинским телеведущим и продюсером. Также, он проявил себя как актер во многих кинокартинах. Также, Юрий Горбунов ведет шоу "Танці з зірками". Стоит отметить, что он женат на Кате Осадчей с 2017-го года. За это время у них появилось два сына: 4-летний Иван, и недавно родился Даниил.

Так, на этот раз ведущий опубликовал новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Юрий Горбунов переоделся в костюме Святого Николая пришел к 4-летнему сыну Ивану, чтобы тот его не узнал в новом образе. Ведущий рассказал, что сыграть ему помогло его театральное образование.

"Было две задачи! Чтобы Святому Николаю рукав не оторвали 😇 и чтобы Иван не узнал папу! Театральное образование помогло!", — рассказал Юрий Горбунов.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "А Иван то смотрит", "На первом фото кажется что подозрения у него все-таки есть)", "Иван, о чем то догадывается...", "Посмотрите на этот взгляд", "По моему он узнал😂. Этот взгляд", "Юру невозможно не узнать!", "А глаза то папины".

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