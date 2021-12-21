Юрий Горбунов - ведущий различных проектов, в том числе и "Голосу країни", в котором в этом году тренерами стали четыре звезды - фото с ними опубликовано в Инстаграм.

Юрий Горбунов решил показать фото, сделанное за кулисами шоу "Голос країни", передает Politeka.net. Ведущий предстал в компании звездных тренеров Оли Поляковой, Нади Дорофеевой, Святослава Вакарчука, Потапа, а также своей жены - Кати Осадчей.

Все улыбались и выглядели счастливыми.

За три часа публикация собрала более 4000 лайков и много комментариев.

"А где Тина Кароль, без нее это шоу превратится в балаган", "Вы такие классные все 😍😍😍😍😍", "Вакарчука, что-то не хочется видеть...", "🔥Замечательная подобралась команда, все лучшие👏👍😍", "И Оля там будет? Ну всё лучше не смотреть... только её и слышно будет. Она хорошая певица, но в шоу она невыносимая", "Что-то Наде с образом перемудрили...", - написали пользователи Сети под постом Юрия Горбунова.

Отметим, Святослав Вакарчук согласился стать тренером на шоу "Голос країни" после пятилетнего перерыва. Цель артиста найти и помочь настоящим талантам.

Оля Полякова же впервые берет участие в съемках этого шоу, для нее это интересный опыт.

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