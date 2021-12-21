Як пише Politeka.net, 52-річна зірка поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. Зазвичай шанувальники бачать Лопес в ефектних нарядах для гламурних фотосесій або сміливих образах для сцени. Артистка не соромиться демонструвати свою розкішну фігуру в коротких сукнях або одязі з глибоким декольте.

Однак, в новому пості Лопес показала себе в незвичному вигляді. Так, знаменитість позувала в домашній обстановці, але при цьому на ній був вуличний одяг. Для знімка Джейло одягла все біле.

На ній була проста футболка, штани і тепла зимова куртка молочного відтінку з капюшоном.

Лопес сиділа за столом з чашкою чаю в руках. Знаменитість широко посміхалася і виглядала щасливою.

"Затишний ранок", - підписала знімок зірка.

Її шанувальники тут же відреагували на публікацію.

"Красиві знімки", "така мила", "Моя Снігуронька", "виглядаєш так затишно", "Скажи мені що тобі 16 не кажучи мені що тобі 16! Боже, дівчисько, ти просто чудова!", "Чому ти така красива", - пишуть люди.

Нагадаємо, 52-річна Дженніфер Лопес в напівпрозорій сукні спокусила відомого артиста.

Як повідомляла Politeka, Лопес в блискучій сукні зі значним розрізом не стала приховувати фігуру.

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