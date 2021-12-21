Как пишет Politeka.net, 52-летняя звезда поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. Обычно поклонники видят Лопес в эффектных нарядах для гламурных фотосессий или смелых образах для сцены. Артистка не стесняется демонстрировать свою роскошную фигуру в коротких платьях или одежде с глубоким декольте.

Однако, в новом посте Лопес показала себя в непривычном виде. Так, знаменитость позировала в домашней обстановке, но при этом на ней была уличная одежда. Для снимка Джейло надела все белое.

На ней была простая футболка, штаны и теплая зимняя куртка молочного оттенка с капюшоном.

Лопес сидела за столом с чашкой чая в руках. Знаменитость широко улыбалась и выглядела счастливой.

«Уютное утро», - подписала снимок звезда.

Ее поклонники тут же отреагировали на публикацию.

«Красивые снимки», «Такая милая», «Моя Снегурочка», «Выглядишь так уютно», «Скажи мне что тебе 16 не говоря мне что тебе 16! Боже, девчонка, ты просто восхитительная!», «Почему ты такая красивая», - пишут люди.

Напомним, 52-летняя Дженнифер Лопес в полупрозрачном платье соблазнила известного артиста.

Как сообщала Politeka, Лопес в блестящем платье с внушительным разрезом не стала скрывать фигуру.

Также Politeka писала, что 52-летняя Лопес потянула за спортивки и показала, какие формы скрывает.