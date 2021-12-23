Зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець відверто розповіла про обставини, при яких її старша дочка з'їхала з дому всього в 15 років.

Як пише Politeka.net, артистка поділилася подробицями про своє непросте рішення в інтерв'ю Маші Єфросиніній. Історія сім'ї Кравець свого часу викликала великий резонанс після того, як гумористка зізналася, що запропонувала своїй 15-річній дочці пожити окремо.

У новому інтерв'ю артистка уточнила, що це сталося в момент, коли вони з чоловіком дізналися, що чекають близнюків. За словами Кравець, у зв'язку з цим їм довелося переїхати в іншу квартиру – далеко від школи, в якій на той момент навчалася їх старша дочка Маша.

Тоді Кравець вирішила запропонувати 15-річній дівчині пожити самостійно на орендованій квартирі, щоб їй не довелося щодня їздити на навчання по півтори години.

"Нам потрібно була повернутися в квартиру - там тупо не вистачало місця. Ми з Машею сіли і я кажу: "Дивись, ми будемо змушені повернутися з дому. Так склалися обставини. Так, все не дуже добре. Так буде не завжди", - згадала Кравець.

За словами артистки, її дочка залишила рішення за батьками, проте виглядала дуже щасливою.

Вона додала, що їм дуже допомогла мама однокласниці Маші, яка запропонувала Кравець, щоб їх дочки пожили разом в їх квартирі. За словами артистки, там дівчатка були під подвійним наглядом з боку двох сімей.

Кравець також додала, що завдяки такому ранньому переїзду від батьків Маша швидко стала самостійною.

"Я хочу сказати всім мамам дочок: коли відбувається ось така життєва метаморфоза, коли ваше чадо виявляється один на один з життєвими клопотами, відбувається якась чарівна річ: в шафі випрасувані сорочечки розвішані по квітами....", - розповіла артистка.

Вона додала, що не боїться того, що Маша і її молодші брат і сестра будуть чужими людьми через те, що з дитинства не живуть разом. За словами Кравець, вона вірить в те, що між ними існує непорушна сімейний зв'язок.

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