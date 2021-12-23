Як пише Politeka.net, артистка поділилася подробицями про своє непросте рішення в інтерв'ю Маші Єфросиніній. Історія сім'ї Кравець свого часу викликала великий резонанс після того, як гумористка зізналася, що запропонувала своїй 15-річній дочці пожити окремо.
У новому інтерв'ю артистка уточнила, що це сталося в момент, коли вони з чоловіком дізналися, що чекають близнюків. За словами Кравець, у зв'язку з цим їм довелося переїхати в іншу квартиру – далеко від школи, в якій на той момент навчалася їх старша дочка Маша.
Тоді Кравець вирішила запропонувати 15-річній дівчині пожити самостійно на орендованій квартирі, щоб їй не довелося щодня їздити на навчання по півтори години.
"Нам потрібно була повернутися в квартиру - там тупо не вистачало місця. Ми з Машею сіли і я кажу: "Дивись, ми будемо змушені повернутися з дому. Так склалися обставини. Так, все не дуже добре. Так буде не завжди", - згадала Кравець.
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За словами артистки, її дочка залишила рішення за батьками, проте виглядала дуже щасливою.
Вона додала, що їм дуже допомогла мама однокласниці Маші, яка запропонувала Кравець, щоб їх дочки пожили разом в їх квартирі. За словами артистки, там дівчатка були під подвійним наглядом з боку двох сімей.
Кравець також додала, що завдяки такому ранньому переїзду від батьків Маша швидко стала самостійною.
"Я хочу сказати всім мамам дочок: коли відбувається ось така життєва метаморфоза, коли ваше чадо виявляється один на один з життєвими клопотами, відбувається якась чарівна річ: в шафі випрасувані сорочечки розвішані по квітами....", - розповіла артистка.
Вона додала, що не боїться того, що Маша і її молодші брат і сестра будуть чужими людьми через те, що з дитинства не живуть разом. За словами Кравець, вона вірить в те, що між ними існує непорушна сімейний зв'язок.
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