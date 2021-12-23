Звезда студии «Квартал 95» Елена Кравец откровенно рассказала об обстоятельствах, при которых ее старшая дочь съехала из дома всего в 15 лет.

Как пишет Politeka.net, артистка поделилась подробностями о своем непростом решении в интервью Маше Ефросининой. История семьи Кравец в свое время вызвала большой резонанс после того, как юмористка призналась, что предложила своей 15-летней дочери пожить отдельно.

В новом интервью артистка уточнила, что это произошло в момент, когда они с мужем узнали, что ждут близнецов. По словам Кравец, в связи с этим им пришлось переехать в другую квартиру – далеко от школы, в которой на тот момент училась их старшая дочь Маша.

Тогда Кравец решила предложить 15-летней девушке пожить самостоятельно на съемной квартире, чтобы ей не пришлось каждый день ездить на учебу по полтора часа.

«Нам нужно была вернуться в квартиру – там тупо не хватало места. Мы с Машей сели и я говорю: «Смотри, мы будем вынуждены вернуться из дома. Так сложились обстоятельства. Да, все не очень хорошо. Так будет не всегда», - вспомнила Кравец.

По словам артистки, ее дочь оставила решение за родителями, однако выглядела очень счастливой.

Она добавила, что им очень помогла мама одноклассницы Маши, которая предложила Кравец, чтобы их дочери пожили вместе в их квартире. По словам артистки, там девочки были под двойным присмотром со стороны двух семей.

Кравец также добавила, что благодаря такому раннему переезду от родителей Маша быстро стала самостоятельной.

«Я хочу сказать всем мамам дочек: когда происходит вот такая жизненная метаморфоза, когда ваше чадо оказывается один на один с жизненными хлопотами, происходит какая-то волшебная вещь: в шкафу выглаженные рубашечки развешаны по цветами….», - рассказала артистка.

Она добавила, что не боится того, что Маша и ее младшие брат и сестра будут чужими людьми из-за того, что с детства не живут вместе. По словам Кравец, она верит в то, что между ними существует незыблемая семейная связь.

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