Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая, автор и ведущая программы "Світське життя" Катя Осадчая часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз телезвезда поделилась в сторис теплым кадром с актрисой "Квартал 95" Еленой Кравец.

Похоже, фотография была сделана во время съемок, когда Катя брала интервью у Елены, они обнялись и мило улыбаются фотографу. Стоит отметить, что обе знаменитости очень нарядные и стильные. Так, Осадчая позирует в ярком розовом костюме с укороченными штанами и белами вставками на боках пиджака. Ее волосы аккуратно уложены, а на голове вместо шляпки необычное украшение.

Елена Кравец тоже позирует в нарядном образе – на ней темные брюки и белый пиджак интересного фасона с черной окантовкой. Короткие волосы актрисы распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж и очаровательная улыбка.

В подписи к фотографии Осадчая написала подробности эфира "Світського життя", где и когда украинцы смогут его посмотреть.

Напомним, Осадчая показала, как веселится дома с Горбуновым без детей: "Наигрались, как маленькие".

Как сообщала Politeka, Осадчая вывела на откровенность Каминскую из "НеАнгелов", появились подробности: "О мужчинах, деньгах и...".

Также Politeka писала, что Звезда "Квартал 95" Кравец удивила снимком десятилетней давности: "Умеет останавливать время".