Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая, автор и ведущая программы "Світське життя" Катя Осадчая часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз телезвезда поделилась в сторис теплым кадром с актрисой "Квартал 95" Еленой Кравец.
Похоже, фотография была сделана во время съемок, когда Катя брала интервью у Елены, они обнялись и мило улыбаются фотографу. Стоит отметить, что обе знаменитости очень нарядные и стильные. Так, Осадчая позирует в ярком розовом костюме с укороченными штанами и белами вставками на боках пиджака. Ее волосы аккуратно уложены, а на голове вместо шляпки необычное украшение.
Елена Кравец тоже позирует в нарядном образе – на ней темные брюки и белый пиджак интересного фасона с черной окантовкой. Короткие волосы актрисы распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж и очаровательная улыбка.
В подписи к фотографии Осадчая написала подробности эфира "Світського життя", где и когда украинцы смогут его посмотреть.
Пугачева нарвалась на критику, взявшись учить дочку готовить на роскошной кухне: "Отошла отсюда"
Судья "Мастер шеф" Мартыновская эмоционально обратилась к украинцам: "Мои хорошие..."
Жена продюсера "Квартал 95" показала, как веселится в постели на праздники: "Вот и я хочу"
Экс-ВИА Гра Мейхер хвастнула формами в полупрозрачном костюме: кадры
Влад Яма живет в красивом доме под Киевом, как он выглядит внутри: кухня-столовая и деревянные потолки
Напомним, Осадчая показала, как веселится дома с Горбуновым без детей: "Наигрались, как маленькие".
Как сообщала Politeka, Осадчая вывела на откровенность Каминскую из "НеАнгелов", появились подробности: "О мужчинах, деньгах и...".
Также Politeka писала, что Звезда "Квартал 95" Кравец удивила снимком десятилетней давности: "Умеет останавливать время".