Популярна українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно повеселила фанатів видом в рожевій шубі, вирішила показати себе справжню після концертів.

Як пише Politeka.net, артистка перед настанням кожного свята збільшує кількість концертів і їздить туром по містах, де планує виступити. Цього разу у Насті насичені будні, тому в сторі вона показує різні моменти з концертів і саму підготовку до них.

В цей раз в Сторисах Настя показала, як відпочиває вже після чергового виступу і виглядає дещо втомленою. Змив косметику, Каменських показала справжньою і продемонструвала, як виглядає її обстановка.

Після виступу в гримерці кругом зірки були скрізь валізи, а сама вона сиділа на дивані, розповідаючи про враження.

"У вас теж Шалений грудень? Перед Новим роком відбувається дурдом. Колапс, пробки... я сподіваюся, що ви все встигаєте. Ми теж зараз виступили, поруч валізи, збираємося і мчимо далі!».

Також артистка вирішила на ніч дивлячись побалувати своїх шанувальників новим фото на своїй сторінці в Instagram.

Так, Настя поділилася милим фото, на якому позувала з величезним букетом червоних троянд в руках. Можна припустити, що знімок був зроблений після одного з виступів співачки.

Каменських була одягнена в ефектну біло-рожеву коротку шубку і високі чоботи. Співачка досить посміхалася, дивлячись в камеру.

Нагадавши, Настя Каменських у вузькій червоній сукні розповіла про найкращі новорічні подарунки.

Як повідомляла Politeka, Потап, увійшовши в раж на святі Осадчої і Горбунова, заліз на коліна до ведучого.

Також Politeka писала, що Каменських у сукні з максі-вирізами побешкетувала в гримерці перед дзеркалом.