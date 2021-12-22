Як пише Politeka.net, артистка перед настанням кожного свята збільшує кількість концертів і їздить туром по містах, де планує виступити. Цього разу у Насті насичені будні, тому в сторі вона показує різні моменти з концертів і саму підготовку до них.
В цей раз в Сторисах Настя показала, як відпочиває вже після чергового виступу і виглядає дещо втомленою. Змив косметику, Каменських показала справжньою і продемонструвала, як виглядає її обстановка.
Після виступу в гримерці кругом зірки були скрізь валізи, а сама вона сиділа на дивані, розповідаючи про враження.
"У вас теж Шалений грудень? Перед Новим роком відбувається дурдом. Колапс, пробки... я сподіваюся, що ви все встигаєте. Ми теж зараз виступили, поруч валізи, збираємося і мчимо далі!».
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Також артистка вирішила на ніч дивлячись побалувати своїх шанувальників новим фото на своїй сторінці в Instagram.
Так, Настя поділилася милим фото, на якому позувала з величезним букетом червоних троянд в руках. Можна припустити, що знімок був зроблений після одного з виступів співачки.
Каменських була одягнена в ефектну біло-рожеву коротку шубку і високі чоботи. Співачка досить посміхалася, дивлячись в камеру.
Нагадавши, Настя Каменських у вузькій червоній сукні розповіла про найкращі новорічні подарунки.
Як повідомляла Politeka, Потап, увійшовши в раж на святі Осадчої і Горбунова, заліз на коліна до ведучого.
Також Politeka писала, що Каменських у сукні з максі-вирізами побешкетувала в гримерці перед дзеркалом.