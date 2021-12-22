Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно повеселила фанатов видом в розовой шубе, решила показать себя настоящую после концертов.

Как пишет Politeka.net, артистка перед наступлением каждого праздника увеличивает количество концертов и ездит туром по городам, где планирует выступить. В этот раз у Насти насыщенные будни, поэтому в Стори она показывает разные моменты с концертов и саму подготовку к ним.

В этот раз в Сторисах Настя показала, как отдыхает уже после очередного выступления и выглядит несколько уставшей. Смыв косметику, Каменских показала настоящей и продемонстрировала, как выглядит ее обстановка.

После выступления в гримерке вкруг звезды были везде чемоданы, а сама она сидела на диване, рассказывая о впечатлениях.

«У вас тоже шальной декабрь? Перед Новым годом происходит дурдом. Коллапс, пробки… Я надеюсь, что вы все успеваете. Мы тоже сейчас выступили, рядом чемоданы, собираемся и мчим дальше!».

Также артистка решила на ночь глядя побаловать своих поклонников новым фото на своей странице в Инстаграм.

Так, Настя поделилась милым фото, на котором позировала с огромным букетом алых роз в руках. Можно предположить, что снимок был сделан после одного из выступлений певицы.

Каменских была одета в эффектную бело-розовую короткую шубку и высокие сапоги. Певица довольно улыбалась, глядя в камеру.

Напомним, Настя Каменских в узком красном платье рассказала о лучших новогодних подарках.

Как сообщала Politeka, Потап, войдя в раж на празднике Осадчей и Горбунова, залез на колени к ведущему.

Также Politeka писала, что Каменских в платье с макси-вырезами пошалила в гримерке перед зеркалом.