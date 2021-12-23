Анастасія Приходько не тільки талановита співачка, але також мати трьох дітей, передає Politeka.net.
У зірки є старша дочка Нанна від абхазького бізнесмена - Нурі Кухілави, з яким вона розлучилася в 2013 році. Також артистка народила двох синів, Гордія і Луку, від бізнесмена Олександра.
Анастасія Приходько нерідко показує, як проводить час з дітьми. Цього разу співачка розповіла в сторіс Instagram, що в будинку немає світла, і тому довелося запалити свічки.
Користувачі Мережі по-різному реагую на пости артистки з дочкою і синами.
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"Такі чудові дітки, а мама, як зечка в татуюваннях - гидко дивитися", - написала одна з користувачок Мережі.
Анастасія Приходько вирішила поставити коментаторку на місце за грубе зауваження.
"Т. толерантність", - написала співачка.
Зазначимо, у Анастасії Приходько кілька татуювань. За її словами, кожен малюнок несе в собі сенс. Зірка говорить про те, що до зображення чого-небудь на своєму тілі потрібно підходити відповідально і усвідомлено.
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