Известная певица Анастасия Приходько, которая была судьей на шоу "Співають всі", смогла поставить на место после грубого замечания одной из пользовательниц Сети.

Анастасия Приходько не только талантливая певица, но также мать троих детей, передает Politeka.net.

У звезды есть старшая дочь Нанна от абхазского бизнесмена - Нури Кухилавы, с которым она развелась в 2013 году. Также артистка родила двоих сыновей, Гордея и Луку, от бизнесмена Александра.

Анастасия Приходько нередко показывает, как проводит время с детьми. В этот раз певица рассказала в сторис Инстаграм, что в доме нет света, и поэтому пришлось зажечь свечи.

Пользователи Сети по-разному реагирую на посты артистки с дочерью и сыновьями.

"Такие замечательные детки, а мама, как зэчка в татуировках - противно смотреть", - написала одна из пользовательниц Сети.

Анастасия Приходько решила поставить комментатора на место за грубое замечание.

"Т. Толерантность", - написала певица.

Отметим, у Анастасии Приходько несколько татуировок. По ее словам, каждый рисунок несет в себе смысл. Звезда говорит о том, что к изображению чего-либо на своем теле нужно подходить ответственно и осознанно.

Напомним, Настя Приходько показала свою старшую дочь

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