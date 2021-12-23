Анастасия Приходько не только талантливая певица, но также мать троих детей, передает Politeka.net.
У звезды есть старшая дочь Нанна от абхазского бизнесмена - Нури Кухилавы, с которым она развелась в 2013 году. Также артистка родила двоих сыновей, Гордея и Луку, от бизнесмена Александра.
Анастасия Приходько нередко показывает, как проводит время с детьми. В этот раз певица рассказала в сторис Инстаграм, что в доме нет света, и поэтому пришлось зажечь свечи.
Пользователи Сети по-разному реагирую на посты артистки с дочерью и сыновьями.
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"Такие замечательные детки, а мама, как зэчка в татуировках - противно смотреть", - написала одна из пользовательниц Сети.
Анастасия Приходько решила поставить комментатора на место за грубое замечание.
"Т. Толерантность", - написала певица.
Отметим, у Анастасии Приходько несколько татуировок. По ее словам, каждый рисунок несет в себе смысл. Звезда говорит о том, что к изображению чего-либо на своем теле нужно подходить ответственно и осознанно.
Напомним, Настя Приходько показала свою старшую дочь
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