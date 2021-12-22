Как сообщает Politeka.net, знаменитая певица и член жюри шоу "Співають всі" Анастасия Приходько в своих Instagram-сторис показала себя в понедельник, пожаловалась на трудности и сделала заявление.
Так, по словам Анастасии, она сильно устала, и в понедельник с утра очень хочет спать. Это и видно по ее опухшему и сонному лицу, которое она показала, сидя за рулем машины.
"Доброе утро, дорогие друзья. Устала. Я уже так жду Новый год", - подписала сторис Приходько. Также певица сделала заявление, что уходит в отпуск, так сильно устала и вымоталась с тремя детьми и работой.
"Я ухожу в отпуск. Мне нужно отдохнуть. Иначе я себя найду плачущей где-то в закромах дома. Работать и совмещать материнство очень трудно", - отметила Настя.
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Она также добавила, что начала понимать, почему женщины после родов три года сидят в декрете. "А я родила и побежала. Даже не поняла, где я и что я", - пожаловалась артистка.
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