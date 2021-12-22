Надя Дорофєєва показала закулісся зйомок вокального шоу, яке вийде на екрани вже в січні, пише Politeka.net.
31-річна артистка відображена в стильному вбранні. Надя Дорофєєва позувала перед камерою в короткій чорно-білій сукні піджачного крою. Модний аутфіт доповнюють білі шкарпетки і туфлі на масивному каблуці. При цьому, коли Надя фотографувалася, до неї підійшов Святослав Вакарчук і поставив «ріжки».
«Святослав Вакарчук розважається", - зазначила артистка.
На іншому фото тренер-переможниця минулого сезону "Голосу країни" вмостилася на руки до Потап.
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"Тягнемося від учасників і змагаємося», - підписала Надя Дорофєєва знімок.
Крім Наді Дорофєєвої, Святослава Вакарчука і Потап (Олексія Потапенка) у новому сезоні "Голосу країни" тренером стала також Оля Полякова, для неї це буде перша поява в такому амплуа. "Королева ночі" зізналася, що дуже рада такій можливості.
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