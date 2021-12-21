Известный исполнитель, шоумен и продюсер Алексей Потапенко (Потап) впечатлил видом на съемках популярного вокального шоу «Голос страны», где он является судьей.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Потап засветился в розовом костюме с бабочками.

«THE VOICE! Это потрясающий сезон! Я пришёл на него, чтобы найти эксклюзивные, невероятные голоса! Моя цель как продюсера не изменилась, я ищу новых звёзд, которые в силах изменить лицо современной музыки! Голос Украины, одна из крупнейших и популярнейших франшиз в мире, с чрезвычайно талантливым актерским составом! Моя главная цель как продюсера - найти блестящие голоса и оригинальные личности! Поехали!», - подписал фото Потап.

В комментариях ему оставили массу приятных слов.

«Костюм огонь», «Такое впечатление, что рост 2,5 метра», «Потапчик, ты красавчик», «Болею за Вас, удачного сезона! Ждём премьеру», - пишут пользователи сети.

В комментариях оставила реакцию жена Потапа, певица Настя Каменских, которую впечатлил вид мужа.

Напомним, что Потап с Артуром Пирожковым пустились в пляс: "Це зрада".

А еще Politeka сообщала, что Потап на съемках шоу удивил заявлением: "Найти человека, с которым...".

Также Politeka писала, что Потап залез на колени к ведущему: "Теперь Настя".