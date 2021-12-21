Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Потап засветился в розовом костюме с бабочками.
«THE VOICE! Это потрясающий сезон! Я пришёл на него, чтобы найти эксклюзивные, невероятные голоса! Моя цель как продюсера не изменилась, я ищу новых звёзд, которые в силах изменить лицо современной музыки! Голос Украины, одна из крупнейших и популярнейших франшиз в мире, с чрезвычайно талантливым актерским составом! Моя главная цель как продюсера - найти блестящие голоса и оригинальные личности! Поехали!», - подписал фото Потап.
В комментариях ему оставили массу приятных слов.
«Костюм огонь», «Такое впечатление, что рост 2,5 метра», «Потапчик, ты красавчик», «Болею за Вас, удачного сезона! Ждём премьеру», - пишут пользователи сети.
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В комментариях оставила реакцию жена Потапа, певица Настя Каменских, которую впечатлил вид мужа.
Напомним, что Потап с Артуром Пирожковым пустились в пляс: "Це зрада".
А еще Politeka сообщала, что Потап на съемках шоу удивил заявлением: "Найти человека, с которым...".
Также Politeka писала, что Потап залез на колени к ведущему: "Теперь Настя".