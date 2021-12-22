Популярная украинская певица Надя Дорофеева, ставшая тренером нового сезона «Голосу країни», показала интересные кадры, на которых запечатлена с коллегами.

Надя Дорофеева показала закулисье съемок вокального шоу, которое выйдет на экраны уже в январе, пишет Politeka.net.

31-летняя артистка запечатлена в стильном наряде. Надя Дорофеева позировала перед камерой в коротком черно-белом платье пиджачного кроя. Модный аутфит дополняют белые носки и туфли на массивном каблуке. При этом, когда Надя фотографировалась, к ней подошел Святослав Вакарчук и поставил «рожки».

«Святослав Вакарчук развлекается», - отметила артистка.

На другом фото тренер-победительница прошлого сезона "Голосу країни" умостилась на руки к Потапу.

«Тащимся от участников и соперничаем», - подписала Надя Дорофеева снимок.

Помимо Нади Дорофеевой, Святослава Вакарчука и Потапа (Алексея Потапенко) в новом сезоне "Голосу країни" тренером стала также Оля Полякова, для нее это будет первое появление в таком амплуа. "Королева ночи" призналась, что очень рада такой возможности.

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