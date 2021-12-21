Известный музыкант, основатель и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук поделился кадрами со съемок известного шоу, где он снова станет судьей.

Как пишет Politeka.net, в новом сезоне «Голоса страны» 46-летний Святослав Вакарчук вновь станет судьей шоу. Как известно, он участвовал в проекте с 3 по 6 сезон. В 4 и 6 сезоне его подопечные Игорь Грохоцкий и Виталина Мусиенко одержали победу в проекте. Кроме этого, Вакарчук помогал строить карьеру Кристине Соловий, которая была звездой шоу.

На свежем фото Вакарчук предстал на фоне логотипа шоу. Он искренне улыбался. В комментариях артисту оставили массу приятных слов.

«Можно опять начать смотреть голос», «С возвращением», «Смотрю Голос только чтобы Вас увидеть! Святослав, вы красавчик», «Такая светлая у Вас улыбка на этом фото, прекрасно! Спасибо за Ваше творчество и просто за то, что Вы есть, Святослав», «Солнечный красавец, юморист», «Самый лучший и талантливый», «Ждём Led Zeppelin на голосе», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Святослав Вакарчук показал свою романтичную сторону: "Вы космос".

А еще Politeka сообщала, что Святослав Вакарчук рассказал, как провел время за границей: "Нереально!".

Также Politeka писала, что Святослав Вакарчук покинул Украину: "Вдохновлен и готов...".