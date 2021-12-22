Переможниця "Холостяка" з Михайлом Заливако Ганна Богдан показала цікаві кадри з шоу, де її обранець зустрівся з Лесею Нікітюк.

Як пише Politeka.net, Анна Богдан і Михайло Заливако почали зустрічатися завдяки шоу" Холостяк " і навіть живуть разом, дивуючи різними кадрами зі спільного відпочинку. При цьому пара любить показувати багато особистого в Instagram і відповідає на різні питання.

Так, в Instagram Ганна представила кадр, на якому Нікітюк позувала разом з "Холостяком" Михайлом Заливако. Головний герой проекту нібито робив пропозицію руки і серця знаменитості.

На знімку Леся була одягнена в довге сріблясте плаття з великим розрізом на нозі, а в руках вона тримала папірець з написом: "Міша! Я згодна". Поруч зі знаменитістю на одному коліні стояв Заливако і нібито пропонував кільце зірці.

Анна ж залишила свою реакцію під фото: "сподобався випуск, було смішно!».

Раніше ми писали, що Анна Богдан стала популярною блогеркою після перемоги на шоу "Холостяк". Зірка після проекту почала будувати стосунки з головним героєм шоу Михайлом Заливако і пара вже довгий час разом. Зараз блогерка вирішила відправиться на відпочинок до Мексики зі своїм коханим. У нових сторіс Instagram Анна показала, як проводить час на курорті.

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