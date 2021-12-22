Победительница "Холостяка" с Михаилом Заливако Анна Богдан показала интересные кадры с шоу, где ее избранник встретился с Лесей Никитюк.

Как пишет Politeka.net, Анна Богдан и Михаил Заливако начали встречаться благодаря шоу "Холостяк" и даже живут вместе, удивляя разными кадрами из совместного отдыха. При этом пара любит показывать много личного в Инстаграм и отвечает на разные вопросы.

Так, в Инстаграм Анна представила кадр, на котором Никитюк позировала вместе с "Холостяком" Михаилом Заливако. Главный герой проекта якобы делал предложение руки и сердца знаменитости.

На снимке Леся была одета в длинное серебристое платье с большим разрезом на ноге, а в руках она держала бумажку с надписью: "Миша! Я согласна". Рядом со знаменитостью на одном колене стоял Заливако и якобы предлагал кольцо звезде.

Анна же оставила свою реакцию под фото: «Понравился выпуск, было смешно!».

Ранее мы писали, что Анна Богдан стала популярной блогеркой после победы на шоу "Холостяк". Звезда после проекта начала строить отношения с главным героем шоу Михаилом Заливако и пара уже долгое время вместе. Сейчас блогерка решила отправится на отдых в Мексику со своим любимым. В новых сторис Инстаграм Анна показала, как проводит время на курорте.

Напомним, победительница "Холостяка" Анна Богдан в узких шортах впечатлила длинными ногами

Также Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Анна Богдан пригвоздила мужчин одним взглядом

А еще Politeka писала, что «Холостяк» Заливако и Анна Богдан вдохновили романтичным видом возле реки