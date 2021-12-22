Як передає Politeka.net, в Instagram Санта Дімопулос розповіла, як вибирає засоби по догляду за шкірою.

"Мені дуже подобається дорослішати: люблю спостерігати, як змінюється мій стиль, смаки і спосіб мислення. Люблю відкривати для себе все більше речей, які покращують якість життя. У мене були часи, коли догляд за шкірою обличчя зводився до вмивання і сну. Але з кожним роком їй потрібно все більше уваги і я намагаюся її приділяти - адже це прояв любові до себе", - зазначила Дімопулос, додавши, що перепробувала багато засобів, перш ніж знайти свій.

За словами артистки, в засобах по догляду за обличчям повинні бути присутніми гіалуронова кислота, сквалан, пептиди, антиоксиданти і AHA-кислоти. Окремим засобом повинні бути присутніми SPF. Важливо, щоб там не було сульфатів, парабенів, мінеральних масел.

"Зима - відмінний сезон для пілінгів. Дуже задоволена станом шкіри: вона сяє!", - зізналася Дімопулос.

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