Відома співачка і переможниця одного з сезонів проєкту "Танці з зірками" Санта Дімопулос емоційно висловилася після сімейної фотосесії.

Як передає Politeka.net, Санта Дімопулос відома як українська співачка. Вона прославилася завдяки своїй участі в групі "ВІА Гра", де вона заміняла надію Грановську. Через рік дівчина покинула групу, щоб зайнятися своєю сольною кар'єрою. У 2020-му році співачка здобула перемогу на шоу "Танці з зірками", де виходила на паркет з відомим хореографом Максом Леоновим.

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Санта Дімопулос показала кадр з сімейної фотосесії, де описала свої емоції після того, що відбувається.

"А вчора у нас була традиційна Сімейна фотосесія. По її закінченню я відчула гостру необхідність випити", - розповіла Санта Дімопулос.

Нагадаємо, нещодавно Санта Дімопулос розповіла, як позбулася зайвої ваги після вагітності.

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