Відома співачка, екс-солістка ВІА Гри Санта Дімопулос, яка перемогла на "Танцях з зірками", вразила видом на світському заході.

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Санта Дімопулос опублікувала яскраві кадри з відкриття нового ресторану. Дівчина вибрала чорний костюм, який ідеально гармоніював з її зовнішністю. Артистка засвітилася в компанії подружок, вразивши розкішним виглядом.

У коментарях українській "чорній пантері" залишили масу компліментів. Шанувальники прийшли в захват від її образу.

"Гарна", "Як можна бути такою шикарною", "Ви дуже ефектно виглядаєте! Захоплююся Вашим смаком", "Космос дівчинка", "Це ж треба було народитися такою красивою", "Яка ж ви розкішна", "Як можна бути настільки фотогенічною?",- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Санта Дімопулос вийшла заміж за відомого бізнесмена і народила йому дочку. Сольною кар'єрою співачка практично не займається, але участь в «Танцях з зірками» стала для неї новим поштовхом до розвитку.

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