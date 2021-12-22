Алекс Топольський на сторінці в Instagram розповів про свої життєві принципи, передає Politeka.net.

"Є 3 незаперечних істини, які я усвідомив і прийняв для себе в ранньому віці. Без цього життя мало б зовсім інший відтінок. 1. Я-режисер свого власного кіно. Я вибираю людей, сценарій, місце, жанр, музику і я беру повну особисту відповідальність за своє життя. 2. Можливості потрібно не шукати, а створювати. 3. У кожній ситуації у нас є вибір», - написав Алекс Топольський.

Пост нового героя реаліті-шоу" Холостяк " викликав бурхливу реакцію.

"Правильні орієнтири", "Правильно. Красунчик🔥", "шалено красиво", "розумничка", "Красунчик, тримайтеся дівчата, боротьба буде гаряча", - пишуть в коментарях.

Алекс Топольський, як відомо, займається тим, що здає в оренду апартаменти, а й продає аксесуари для дезінфекції. Також він працює моделлю і актором, вже знявшись в кліпах і рекламних роликах.

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