Алекс Топольский на странице в Инстаграм рассказал о своих жизненных принципах, передает Politeka.net.

«Есть 3 неоспоримых истины, которые я осознал и принял для себя в раннем возрасте. Без этого жизнь имела бы совершенно другой оттенок. 1. Я - режиссёр своего собственного кино. Я выбираю людей, сценарий, место, жанр, музыку и я беру полную личную ответственность за свою жизнь. 2. Возможности нужно не искать, а создавать. 3. В каждой ситуации у нас есть выбор», - написал Алекс Топольский.

Пост нового героя реалити-шоу "Холостяк" вызвал бурную реакцию.

«Правильные ориентиры», «Правильно. Красавчик🔥», «Безумно красиво», «Умничка», «Красавчик, держитесь девчонки, борьба будет горячая», - пишут в комментариях.

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Алекс Топольский, как известно, занимается тем, что сдает в аренду апартаменты, а и продает аксессуары для дезинфекции. Также он работает моделью и актером, уже снявшись в клипах и рекламных роликах.

Алекс Топольский

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