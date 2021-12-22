Як передає Politeka.net, в Instagram 46-річна Наталія Могилевська опублікувала відео, засвітившись у своїй талант-школі. Вона показала, що її порадувало на цій зустрічі – маленька дівчинка піднесла зірці несподіваний презент.
"Час подарунків. Такий гарний і приємний подарунок від вихованки моєї школи. Ялинкова іграшка! Це дуже здорово! Я теж вирішила вас порадувати до новорічних свят!",- підписала відео зірка, звернувшись до шанувальників.
Відзначимо, що ялинкова іграшка була з портретом Могилевської, що дуже вразило зірку.
"Це дуже здорово. Взагалі клас", - засяяла від щастя артистка.
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Як відомо, Наталія Могилевська давно присвятила себе продюсерській діяльності. Її вона поєднує з успішною кар'єрою співачки. Не так давно в інтерв'ю Могилевська зізналася, що їй більше подобається працювати з дітьми, ніж продюсувати дорослих людей.
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