Українська співачка Наталія Могилевська, яка була головною суддею першого сезону вокального шоу "Співають всі", показала, як її обрадували вихованці.

Як передає Politeka.net, в Instagram 46-річна Наталія Могилевська опублікувала відео, засвітившись у своїй талант-школі. Вона показала, що її порадувало на цій зустрічі – маленька дівчинка піднесла зірці несподіваний презент.

"Час подарунків. Такий гарний і приємний подарунок від вихованки моєї школи. Ялинкова іграшка! Це дуже здорово! Я теж вирішила вас порадувати до новорічних свят!",- підписала відео зірка, звернувшись до шанувальників.

Відзначимо, що ялинкова іграшка була з портретом Могилевської, що дуже вразило зірку.

"Це дуже здорово. Взагалі клас", - засяяла від щастя артистка.

Як відомо, Наталія Могилевська давно присвятила себе продюсерській діяльності. Її вона поєднує з успішною кар'єрою співачки. Не так давно в інтерв'ю Могилевська зізналася, що їй більше подобається працювати з дітьми, ніж продюсувати дорослих людей.

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