Украинская певица Наталья Могилевская, которая была главной судьей первого сезона вокального шоу "Співають всі", показала, как ее обрадовали воспитанники.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм 46-летняя Наталья Могилевская опубликовала видео, засветившись в своей талант-школе. Она показала, что ее порадовало на этой встрече – маленькая девочка преподнесла звезде неожиданный презент.

«Время подарков. Такой красивый и приятный подарок от воспитанницы моей школы. Елочная игрушка! Это очень здорово! Я тоже решила вас порадовать к новогодним праздникам!», - подписала видео звезда, обратившись к поклонникам.

Отметим, что елочная игрушка была с портретом Могилевской, что очень впечатлило звезду.

«Это очень здорово. Вообще класс», - засияла от счастья артистка.

Как известно, Наталья Могилевская давно посвятила себя продюсерской деятельности. Ее она совмещает с успешной карьерой певицы. Не так давно в интервью Могилевская призналась, что ей больше нравится работать с детьми, чем продюсировать взрослых людей.

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