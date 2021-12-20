Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська часто розповідає про своє життя і свої успіхи, а також ділиться розповідями про майбутні проекти і плани на день. Віднедавна Наталя також стала більше публікувати простих, не постановочних фото.

Наталія вирішила цього разу поділитися світлим кадром і захопила есбественним виглядом без зайвих фільтрів. У сукні ніжного відтінку з мереживною білою підкладкою з квітами артистка виглядала вельми привабливо.

"Хто що знайшов у себе під подушкою? 🎁 Всіх зі святом! Тепло, затишок і радість в кожен будинок 💋 » - пише Могильовський.

Шанувальники підтримують:

"Напевно шукала погано, поки що нічого не знайшла 😂; зі святом Наталія Олексіївна ❤; А у вас що було під подушкою ?); Красуня❤️; Наталя, вас також зі святом! Нехай Ніколайчук виконає заповітні бажання😍; зі святом Вас! Виконання всіх бажань; дитина знайшла солодощі, у тата нічого не було, і це спантеличило нашу дитину,😂; які зміни😍».

На іншому фото Наталія була в незвичайному вбранні з вирізом. Могилевська сиділа біля стіни. посміхаючись і хвалячись розкішним виглядом.

"Замислювалися вже про новорічне меню? Ділюся з вами особистими секретами улюбленого вегетаріанського олів'є. Оскільки я не вживаю м'ясо, готую олів'є з сейтановими сосисками. А замість картоплі кладу авокадо. Звичайному майонезу теж є корисна Заміна-домашній майонез з кешью замість яєць. Виходить дуже смачно і легко! Всім рекомендую! Спробували б такий?",- написала Наталя.

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