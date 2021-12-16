Співачка Наталія Могилевська, яка була головною суддею першого сезону талант-шоу" Співають всі", показала себе і розповіла свій секрет.

Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська є успішною українською співачкою і продюсером. Зірка також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому фото Наталя була в незвичайному вбранні з вирізом. Могилевська сиділа біля стіни. посміхаючись і хвалячись розкішним виглядом.

"Замислювалися вже про новорічне меню? Ділюся з вами особистими секретами улюбленого вегетаріанського олів'є.

Оскільки я не вживаю м'ясо, готую олів'є з сейтановими сосисками. А замість картоплі кладу авокадо. Звичайному майонезу теж є корисна Заміна-домашній майонез з кешью замість яєць. Виходить дуже смачно і легко! Всім рекомендую! Спробували б такий?

Діліться в коментарях своїми кулінарними секретами", - написала Наталя.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Мій кулінарний секрет: замовила сьогодні в ресторані доставку на 31.12 поки ще не набрали замовлення. Своїм планую не готувати. Просто у мене це робочий день", "красива", "якщо б хтось приготував, то б спробували", " Красотулька, але не природна, а фотошоп)))".

Нагадаємо, Полякова, Огневич та інші зірки спантеличили образами для концерту

А ще Politeka писала, що Наталя Могилевська влаштувала парад ефектних образів, попросивши допомогти з вибором кращого

Також Politeka повідомляла, що Наталя Могилевська показала, як виглядає вдома, присоромивши українок



