Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська є успішною українською співачкою і продюсером. Зірка також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На новому фото Наталя була в незвичайному вбранні з вирізом. Могилевська сиділа біля стіни. посміхаючись і хвалячись розкішним виглядом.
"Замислювалися вже про новорічне меню? Ділюся з вами особистими секретами улюбленого вегетаріанського олів'є.
Оскільки я не вживаю м'ясо, готую олів'є з сейтановими сосисками. А замість картоплі кладу авокадо. Звичайному майонезу теж є корисна Заміна-домашній майонез з кешью замість яєць. Виходить дуже смачно і легко! Всім рекомендую! Спробували б такий?
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Діліться в коментарях своїми кулінарними секретами", - написала Наталя.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Мій кулінарний секрет: замовила сьогодні в ресторані доставку на 31.12 поки ще не набрали замовлення. Своїм планую не готувати. Просто у мене це робочий день", "красива", "якщо б хтось приготував, то б спробували", " Красотулька, але не природна, а фотошоп)))".
Нагадаємо, Полякова, Огневич та інші зірки спантеличили образами для концерту
А ще Politeka писала, що Наталя Могилевська влаштувала парад ефектних образів, попросивши допомогти з вибором кращого
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