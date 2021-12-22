Як передає Politeka.net, Даша Ульянова прославилася завдяки своїй участі в шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком, де змогла здобути перемогу. Їхні стосунки тривали недовго, оскільки дівчина дізналася про його стосунки на проекті з іншою учасницею, і вони вирішили розійтися.
Даша Ульянова у нових сторіс повідомила про новий непростий період у житті.
«За останній тиждень зі мною сталося багато класних новин, зрада людини, яка перебувала близько до мене, а зараз ще й захворіла», - розповіла дівчина.
З-за хвороби Даша Ульянова була змушена скасувати подорож, яку вона планувала на вихідні.
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"Коротше, смуток-печаль", - резюмувала дівчина.
Даша Ульянова також подякувала фоловерів за підтримку та інтерес до її життя.
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