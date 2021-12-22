Как передает Politeka.net, Даша Ульянова прославилась благодаря своему участию в шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком, где смогла одержать победу. Их отношения продлились недолго, поскольку девушка узнала о его отношениях на проекте с другой участницей, и они решили разойтись.
Даша Ульянова в новых сторис сообщила о новом непростом периоде в жизни.
«За последнюю неделю со мной случилось много классных новостей, предательство человека, который находился близко ко мне, а сейчас еще и заболела», - рассказала девушка.
Из-за болезни Даша Ульянова была вынуждена отменить путешествие, которое она планировала на выходные.
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«Короче, грусть-печаль», - резюмировала девушка.
Даша Ульянова также поблагодарила фолловеров за поддержку и интерес к ее жизни.
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