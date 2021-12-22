Як передає Politeka.net, 36-річна Вікторія Смеюха після розпаду групи активно будує сольну кар'єру. Дівчина вже встигла випустити пісню, а також не упускає шанс засвітитися на відомому шоу або проекті.

У себе в Instagram артистка зробила репост фотографій і відео з концерту, який вона дала напередодні. Вікторія вибрала неймовірно красиву сукню, яка підкреслила її фігурку. Розріз до стегна надав пікантності її образу. Варто відзначити, що колір вбрання ідеально гармоніював з темним волоссям артистки.

"Поки переглядала фото, як на концерті ще раз побувала. Емоційна бомба", - підписала фото із зіркою прихильниця.

Додамо, що після розпаду "НеАнгелів" Вікторія сильно посварилася зі своєю екс-колегою Славою Камінською. Дівчата обмінялися звинуваченнями в мережі.

Нагадаємо, що Смеюха показала себе в халатику після пробудження: "Пора вершити великі справи!".

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