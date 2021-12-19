Вікторія Смеюха у своєму недавньому інтерв'ю звинуватила колишню колегу Славу Камінську в аб'юзі, повідомляє Politeka.net. Остання віджартовується на цю тему, і навіть виконала пісню "Абьюзер".

Після скандалу брюнетка вирушила за кордон. Вікторія Смеюха у нових сторіс Instagram опублікувала кадри з Неаполя (Італія).

Артистка записала сторіс, знімаючи себе в дзеркало. Співачка була в білому халаті, а пізніше підійшла до вікна і похвалилася блакитним небом, сонячною і теплою погодою.

"Доброго ранку! Хтось вже встав, я впевнена, що Ви теж бадьоренькі, пора вершити великі справи! Ось у нас така погода в Неаполі - подивіться! Яке небо! І ось зверніть увагу, яка гарна картина на будинку", - розповіла Вікторія Смеюха.

"Це приклад ідеальної погоди", - додала вона в підписі.

Зазначимо, зараз Вікторія Смеюха займається розвитком сольної кар'єри, як і її колега Слава Камінська. Обидві випускають пісні. Зокрема, днями перша порадувала новим хітом "Говори, что хочешь".

Нагадаємо, Смеюха після скандалу з Камінською несподівано з'явилася з Білик

Як повідомляла Politeka, Сміюха з "НеАнгелів", полетівши з країни, здивувала незвичайним аксесуаром

Також Politeka писала, Смеюха з "НеАнгелів" в незвичному іміджі показала, як треба розслаблятися