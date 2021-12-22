Колишня солістка групи "НеАнгели", українська співачка Слава Камінська, прокоментувала скандал з екс-колегою Вікторією Смеюхою, яка звинувачувала її в аб'юзі.

Співачка Слава Камінська 15 років працювала в групі "НеАнгели" разом з Вікторією Смеюхою, пише Politeka.net. Колектив розпався, а після цього стали спливати подробиці спільної роботи.

Нещодавно Вікторія Смеюха розрізала торт із зображенням обличчя Слави, а пізніше звинуватила ту в абьюзі, де вони разом працювали.

Слава Камінська жартувала на ці теми, а в новому інтерв'ю "Зірковому Шляху" зізналася, що не вітається з колишньою колегою, ймовірно, відчуваючи серйозну образу.

"Я не переношу підлість, я не переношу, коли люди виїжджають за рахунок когось. Знаєте, кожному своє, звичайно, але поки ось так", - поділилася Слава Камінська.

За три години публікація зібрала понад 15 тисяч переглядів і багато коментарів:

"Блін, ну вона задовбала. Видно, що вона абьюз і принижувала Вікторію. Вони обидві коштують одна одної", "у мене враження, що ці двоє активно піаряться за рахунок один одного"," Ну і ладно, я Вікусю більше люблю❤️"," Слава ображена на всю планету", " Морда-обличчя видає її гавн.........ний характер!!!!((".

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