Как передает Politeka.net, 36-летняя Виктория Смеюха после распада группы активно строит сольную карьеру. Девушка уже успела выпустить песню, а также не упускает шанс засветиться на известном шоу или проекте.

У себя в Инстаграм артистка сделала репост фотографий и видео с концерта, который она дала накануне. Виктория выбрала невероятно красивое платье, которое подчеркнуло ее фигурку. Разрез до бедра придал пикантности ее образу. Стоит отметить, что цвет наряда идеально гармонировал с темными волосами артистки.

«Пока пересматривала фото, как на концерте еще раз побывала. Эмоциональная бомба», - подписала фото со звездой поклонница.

Добавим, что после распада «НеАнгелов» Виктория сильно разругалась со своей экс-коллегой Славой Каминской. Девушки обменялись обвинениями в сети.

Напомним, что Смеюха показала себя в халатике после пробуждения: "Пора вершить великие дела!".

Еще Politeka писала, что Вика Смеюха обидела Каминскую, даже не здороваются: "Стоят друг друга".

Также Politeka сообщала, что Смеюха после скандала со Славой заговорила о чувствах: «У меня серьезный роман с…».