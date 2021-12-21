Колишня солістка "НеАнгели", співачка Вікторія Смеюха, полетівши до Італії, здивувала зізнанням про свої почуття.

Вікторія Смеюха у своєму недавньому інтерв'ю звинуватила колишню колегу Славу Камінську в аб'юзе, повідомляє Politeka.net. Також у розпал Смеюха на камеру розрізала торт з портретом колеги.

У новому пості Вікторія Смеюха показала, як їсть піцу. "Я закохана. У мене серйозний роман з моєю піцою", - навела вона цитату з фільму.

«Бувши. Молитися. Любити. ❤ Все як у фільмі🎞 про письменницю, яка вирішує відправитися в дорогу, щоб відновити свою життєву енергію. 🙏 🏼 😇 Цитата * реальність перевершувати найсміливіші очікування дівчат. "Схоже, у мене роман з моєю піцою«, - заявляє Ліз, запихаючи в рот черговий шматок, після чого вирішує замовити ще одну» Маргариту»", - написала співачка.

При цьому користувачі мережі згадали витівку Вікторії Смеюхи з тортом.

"А на піці, помідорами викладений портрет якоїсь руденької дівчинки?", "Там нічия голова не проглядалася сподіваюся в піці? А то хіба мало...", - пишуть в коментаріях.

Нагадаємо, Смеюха після скандалу з Камінською несподівано з'явилася з Білик

Як повідомляла Politeka, Сміюха з "НеАнгелів", полетівши з країни, здивувала незвичайним аксесуаром

Також Politeka писала, Смеюха з "НеАнгелів" в незвичному іміджі показала, як треба розслаблятися