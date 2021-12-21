Вікторія Смеюха у своєму недавньому інтерв'ю звинуватила колишню колегу Славу Камінську в аб'юзе, повідомляє Politeka.net. Також у розпал Смеюха на камеру розрізала торт з портретом колеги.
У новому пості Вікторія Смеюха показала, як їсть піцу. "Я закохана. У мене серйозний роман з моєю піцою", - навела вона цитату з фільму.
«Бувши. Молитися. Любити. ❤ Все як у фільмі🎞 про письменницю, яка вирішує відправитися в дорогу, щоб відновити свою життєву енергію. 🙏 🏼 😇 Цитата * реальність перевершувати найсміливіші очікування дівчат. "Схоже, у мене роман з моєю піцою«, - заявляє Ліз, запихаючи в рот черговий шматок, після чого вирішує замовити ще одну» Маргариту»", - написала співачка.
При цьому користувачі мережі згадали витівку Вікторії Смеюхи з тортом.
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"А на піці, помідорами викладений портрет якоїсь руденької дівчинки?", "Там нічия голова не проглядалася сподіваюся в піці? А то хіба мало...", - пишуть в коментаріях.
Нагадаємо, Смеюха після скандалу з Камінською несподівано з'явилася з Білик
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