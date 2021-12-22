Українська гімнастка, олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва, яка не так давно стала мамою, вразила видом на тлі теплого океану.

Як передає Politeka.net, 43-річна Лілія Подкопаєва, яка зараз живе і працює в США, засвітилася в Майямі. Жінка позувала в яскравому костюмі, підкоривши своєю природною красою. Особливу увагу привернув неймовірний пейзаж.

Незважаючи на вік і недавню вагітність Подкопаєва тримає себе у відмінній формі. Її фігурці може позаздрити багато хто, а її стилем і красою захоплюються мільйони.

«У гонитві за кращим, часом не помічаємо те хороше, що у нас є», - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних відгуків.

"Гарна", «зірочка», «яка ви красуня, супер», «не можу на вас надивитися», «Костюм просто бомба», «яка ви яскрава», "Вид заворожує", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Лілія Подкопаєва є однією з переможниць проекту «Танці з зірками».

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