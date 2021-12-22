Як передає Politeka.net, 43-річна Лілія Подкопаєва, яка зараз живе і працює в США, засвітилася в Майямі. Жінка позувала в яскравому костюмі, підкоривши своєю природною красою. Особливу увагу привернув неймовірний пейзаж.
Незважаючи на вік і недавню вагітність Подкопаєва тримає себе у відмінній формі. Її фігурці може позаздрити багато хто, а її стилем і красою захоплюються мільйони.
«У гонитві за кращим, часом не помічаємо те хороше, що у нас є», - підписала фото зірка.
У коментарях їй залишили масу приємних відгуків.
"Гарна", «зірочка», «яка ви красуня, супер», «не можу на вас надивитися», «Костюм просто бомба», «яка ви яскрава», "Вид заворожує", - пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що Лілія Подкопаєва є однією з переможниць проекту «Танці з зірками».
Нагадаємо, що Лілія Подкопаєва в ковдрі замість сукні вразила природним виглядом:"прекрасна дівчина".
Ще Politeka писала, що Лілія Подкопаєва в стильному образі показала американські вулиці:"яка краса".
Також Politeka повідомляла, що Лілія Подкопаєва вразила виглядом у червоному тренчі: "якщо не зараз, то коли?".