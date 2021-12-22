Як передає Politeka.net, 38-річна Катя Осадча, яка виховує трьох синів, встигає не тільки присвячувати час материнству, а й щільно займатися своєю кар'єрою. У новому сезоні популярного вокального шоу Осадча знову стала ведучою в парі зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим.
У себе в Instagram артистка показала, як готувалася до зйомок, після чого засвітила ефектне фото з продюсером "1+1" Володимиром Завадюком, який курирує всі найбільші проекти телеканалу. Телеведуча козирнула глибоким декольте на сукні, вразивши квітучим виглядом.
"Володимир Завадюк за кермом "Голосу країни". Запускає новий сезон", - підписала фото зірка.
Відзначимо, що стартував вже 12 сезон вокального шоу. Тренерами цього разу стали Потап, Надя Дорофєєва, Оля Полякова та Святослав Вакарчук.
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Нагадаємо, що Катя Осадча з Горбуновим показали, чим прикрасили свій будинок: кадри.
Ще Politeka писала, що Катю Осадчу в "Світському житті" замінив відомий співак, в такій ролі його ще не бачили:"світський лев".
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