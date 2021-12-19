Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча, автор і ведуча програми "Світське життя" Катя Осадча часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу телезірка поділилася в сторіс теплим кадром з актрисою "Квартал 95" Оленою Кравець.

Схоже, фотографія була зроблена під час зйомок, коли Катя брала інтерв'ю в Олени, вони обнялися і мило посміхаються фотографу. Варто відзначити, що обидві знаменитості дуже ошатні і стильні. Так, Осадча позує в яскравому рожевому костюмі з укороченими штанами і білими вставками на боках піджака. Її волосся акуратно укладені, а на голові замість капелюшка незвичайна прикраса.

Олена Кравець теж позує в ошатному образі - на ній темні штани і білий піджак цікавого фасону з чорною окантовкою. Коротке волосся актриси розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж і чарівна посмішка.

У підписі до фотографії Осадча написала подробиці ефіру "Світського життя", де і коли українці зможуть його подивитися.

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