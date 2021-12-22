Як пише Politeka.net, у сторіс на офіційній сторінці телепрограми "Світське життя" в Instagram повідомили, що цього разу замість Каті Осадчої інтерв’ю у знаменитостей буде брати 57-річний український музикант-мультиінструменталіст, вокаліст, композитор та лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка.
"Я піду до сценоньки стрічати зірочки… Світський лев Олег Скрипка вирушає на святкові вечорниці", - сказав співак.
Як бачимо, співак взяв інтерв’ю у колишньої солістки гурту "НеАнгели" Слави Камінської, яка почала успішну сольну кар’єру, та в італійської і французької співачки In-Grid.
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Випуск із Олегом Скрипкою глядачі зможуть побачити вже цієї неділі, 26 грудня, на телеканалі "1+1".
Нагадаємо, що цього року Катю Осадчу, яка народила у шлюбі з Юрою Горбуновим третього сина, в "Світському житті" довелося декілька разів заміняти. Так, роль ведучої програми спробували відомі українські співаки, спортсмени, телеведучі.
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