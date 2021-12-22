Как передает Politeka.net, 38-летняя Катя Осадчая, которая воспитывает троих сыновей, успевает не только посвящать время материнству, но и плотно заниматься своей карьерой. В новом сезоне популярного вокального шоу Осадчая вновь стала ведущей в паре со своим мужем Юрием Горбуновым.
У себя в Инстаграм артистка показала, как готовилась к съемкам, после чего засветила эффектное фото с продюсером "1+1" Владимиром Завадюком, который курирует все самые крупные проекты телеканала. Телеведущая козырнула глубоким декольте на платье, впечатлив цветущим видом.
«Владимир Завадюк за рулем «Голосу країни». Запускает новый сезон», - подписала фото звезда.
Отметим, что стартовал уже 12 сезон вокального шоу. Тренерами в этот раз стали Потап, Надя Дорофеева, Оля Полякова и Святослав Вакарчук.
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