Життя знаменитого українського музикознавця, творця і беззмінного директора фестивалю «Червона Рута» Тараса Мельника рятують лікарі.

Тарас Мельник зараз перебуває у лікарні в Ужгороді. Про це повідомив відомий український скрипаль, композитор, культуролог, музичний і телевізійний продюсер, завідувач кафедри шоу-бізнесу Київського національного університету культури Кирилл Стеценко на своїй сторінці в Facebook, передавати Politeka.net.

Тараса Мельника підкосив коронавірус, який раніше вдалося перемогти дружині Мельника Ользі.

"Рятуємо Тараса! Критична Боротьба за його життя йде в ковидному відділі лікарні Ужгорода», — написав Стеценко.

Також він додав, що ресурси сім'ї на межі, тому закликав усіх небайдужих про максимальний репост і термінові внески.

Українці бажають Тарасу Мельнику якнайшвидшого одужання.

"Боже, допоможи врятувати життя", "Дай Боже здоров'я їм", "жахлива звістка. Одужання неодмінно", "Господи, спаси і збережи", "Дай Боже одужання", - пишуть в мережі.

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