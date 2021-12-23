Тарас Мельник сейчас находится в больнице в Ужгороде. Об этом сообщил известный украинский скрипач, композитор, культуролог, музыкальный и телевизионный продюсер, заведующий кафедрой шоу-бизнеса Киевского национального университета культуры Кириллл Стеценко на своей странице в Facebook, передает Politeka.net.

Тараса Мельника подкосил коронавирус, который ранее удалось победить жене Мельника Ольге.

«Спасаем Тараса! Критическая борьба за его жизнь идет в ковидном отделе больницы Ужгорода», — написал Стеценко.

Также он добавил, что ресурсы семьи на грани, поэтому призвал всех неравнодушных о максимальном репосте и срочных взносах.

Украинцы желают Тарасу Мельнику скорейшего выздоровления.

«Боже, помоги спасти жизнь», «Дай Боже здоровья им», «Ужасное известие. Выздоровления непременно», «Господи, спаси и сохрани», «Дай Боже выздоровления», - пишут в Сети.

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