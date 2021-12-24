Відомий ресторатор та суддя шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво отримав дуже дивний подарунок від таємної шанувальниці та показав його фанатам.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram відомий ресторатор, шеф-кухар та суддя шоу "Мастер Шеф" колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво вирішив заінтригувати шанувальників та показав велику коробку, яку йому подарувала шанувальниця.

"Відкриваємо коробку сьогодні разом?", - написав шеф-кухар і прикріпив опитування.

Деяким шанувальникам не сподобалося те, що Ектор довго не відкриває коробку та затягує із цим. Коментарі фанатів засмутили шеф-кухара.

"Я, чесно, дуже засмучений, коли отримую такі повідомлення. Коли люди не знають мене, вони думають, що в мене немає почуттів, але я звичайна людина", - зізнався Хіменес-Браво.

Пізніше шеф-кухар все ж відкрив коробку.

"Дивно… Що це таке? Авокадо… Він холодний, але він готовий на смачний салат", - сказав Ектор.

У записці було написано, що шанувальниця знає про любов Хіменеса-Браво до авокадо.

"Ну скажи мені хто ти??", - здивувався Ектор і сказав, що йде готувати смаколик із подарованого авокадо.

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