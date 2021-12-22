Відомий ресторатор колумбійського походження і суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поскаржився українцям на проблеми у себе вдома.

Як пише Politeka.net, шеф-кухар поділився в Instagram новими кадрами, на яких розповів про свою біду.

"Доброго ранку! Вчора не обійшлося без пригод ... тут,де я живу в Києві, всі комплекси без води. Не буде води сьогодні вночі - я не знаю до якої години. Не буде води завтра", - поскаржився на відео Хіменес-Браво.

На кадрах шеф-кухар лежав на дивані без сорочки. На його обличчі можна було розрізнити розсерджену посмішку.

Пізніше Ектор вирішив наочно показати, що коли він відкриває кран, з нього нічого не тече.

"Тут на цей комплекс 600 квартир. 600 квартир без води! Ніхто не знає, скільки часу у нас не буде води ... друзі, допоможіть мені! Що я буду робити?", - звернувся до українців Хіменес-Браво з відчаєм в голосі.

Пізніше шеф-кухар повідомив, що відправився в спортзал і планує поснідати в кафе.

Нагадаємо, Хіменес-Браво приміряв образ відомого супергероя, здивувавши кадрами.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво влаштував прогулянку зі своєю улюбленицею по засніжених вулицях.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво засвітився в компанії коханої жінки, згадавши про колишню.