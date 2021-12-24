Известный ресторатор и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво получил очень странный подарок от тайной поклонницы и показал его фанатам.

Как пишет Politeka.net, в своем Instagram известный ресторатор, шеф-повар и судья шоу "Мастер Шеф" колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво решил заинтриговать поклонников и показал большую коробку, которую ему подарила поклонница.

"Открываем коробку сегодня вместе?", - написал шеф-повар и прикрепил опрос.

Некоторым поклонникам не понравилось то, что Эктор долго не открывает коробку и затягивает с этим. Комментарии фанатов расстроили шеф-повара.

"Я, честно, очень расстроен, когда получаю такие сообщения. Когда люди не знают меня, они думают, что у меня нет чувств, но я обычный человек", - признался Хименес-Браво.

Позже шеф-повар все же открыл коробку.

"Странно ... что это такое? Авокадо... Он холодный, но он готов на вкусный салат", - сказал Эктор.

В записке было написано, что поклонница знает о любви Хименеса-Браво к авокадо.

"Ну скажи мне кто ты??",- удивился Эктор и сказал, что идет готовить вкусняшку из подаренного авокадо.

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