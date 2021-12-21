Як пише Politeka.net, в Instagram 49-річний Ектор Хіменес-Браво не зміг стримати захват від зимової погоди. Як відомо, у Києві випав сніг, що неймовірно вразило колумбійця.
"Знаю, що Ви вже бачили красу, яка на вулиці. Але я не зможу втриматися, щоб з вами теж не поділитися", - зазначив Хіменес-Браво.
Також він опублікував відео, на якому прогулювався по засніжених вулицях зі своєю улюбленицею – собакою Лупітою. Як відомо, шоумен дуже багато часу проводить зі своєю собачкою, яка є зіркою його Instagram.
"Лупіта і сніг", - підписав відео Ектор.
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Хіменес-Браво додав, що дуже любить сніг, а його мама, яка гостює у нього в Україні, вперше побачила сніг, чому була нечувано рада.
Відзначимо, що Хіменес-Браво родом з Колумбії, але працював по всьому світу. Останнім часом ресторатор живе і працює в Україні.
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